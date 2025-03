Auglýsing um „huggulegt“ herbergi til leigu í Breiðholti vekur hörð viðbrögð – „Is this one of the police cells at Hlemmur?“

Auglýsing um herbergi til leigu sem birtist í Facebook-hópnum Leiga fyrr í dag vakti mikla athygli, þó ekki jákvæða, og viðbrögð meðlima hópsins.

Auglýsingin hljóðar svo:

„Ath er að pósta fyrir annan og kem skilaboðum áleiðis.

Herbergi til leigu – Neðra-Breiðholt

Stærð: 7 m² (+salerni)

Leiga: 55.000 kr. pr.m (sem er sirka 1,5 nótt á hóteli)

Laust strax

Huggulegt 7 m² herbergi á frábærum stað í Neðra-Breiðholti.

Hentar rólegum og reglusömum einstaklingi t.d. námsmanni

sem leitar að hagkvæmu og snyrtilegu húsnæði.

Valið verður úr umsóknum skv. því.

Eiginleikar:

Nýuppgert og í góðu ástandi

Sameiginlegt klósett (wc+vaskur)

Reykskynjari

Góð staðsetning með stutt í verslanir, sund, almenningssamgöngur og útivistarsvæði

SKILMÁLAR:

Aðeins fyrir 1 einstakling

Reykingar ekki leyfðar“

Fjórar myndir fylgja með auglýsingunni og af þeim að ráða er um að ræða herbergi í kjallara, með aðgengi að salerni og vaski á ganginum að herberginu. Einn gluggi er á herberginu, sem uppfyllir líklega ekki reglur um eldvarnir.

Athugasemdir létu ekki á sér standa við færsluna:

„Prison looks better.“ Fleiri taka í sama streng, en einn bendir á að fangaklefi sé yfir 10 fermetrar að stærð.

„Is this one of the police cells at Hlemmur ?“

„Er þetta grín eða? Almáttugur.“

„Reykingar ekki leyfðar? Það ætti allt að vera leyfilegt í svona lyftu.“

„55þ pr. m…. væntanlega pr. mánuður eða fara illa með fólk og segja nei nei 55þ. pr. meter..“

„Haha sælir bara verið að leigja út geymsluna sína.“

„Og viðkomandi þarf að kaupa allar máltíðir ekki einu sinni ísskápur að geta keypt smá mat að geyma.“

„Sturta og uppvask í einu.“

„Er verið að líkja þessu við hótel, það komast ekki tveir inn í einu.“