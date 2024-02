Donald Trump dæmdur til að greiða 355 milljónir dala 

Donald Trump fyrrum Bandaríkjaforseti var í dag dæmdur til að greiða 355 milljónir dala í sekt vegna fjársvika eða um 50 milljarða króna.

Trump má ekki stunda viðskipti í New York ríki í Bandaríkjunum næstu þrjú ár. Dómari í New York sakfelldi Trump fyrir nokkru vegna fjársvika og bókhaldsbrella í fyrirtækjarekstri, komst dómarinn að þeirri niðurstöðu að Trump hefði gefið rangar upplýsingar um verðmæti eigna sinna og skuldir sínar sjálfum sér og fyrirtæki sínu til hagsbóta.

Tveir synir Trump, Donald Jr. og Eric, voru einnig sakfelldir, og dæmdir til að greiða fjórar milljónir dala í sekt hvor, andvirði 550 milljóna króna, og þeim er einnig bannað að stunda viðskipti í New York næstu tvö árin.

Trump mun áfrýja dómnum til æðra dómstigs, en hann þarf eigi að síður að greiða sektina eða leggja fram tryggingu fyrir henni innan þrjátíu daga. Samkvæmt The New York Times mun sektargreiðsla þurrausa lausafé Trump, en megnið af eignum hans er bundið í fasteignum. Talið er að Trump muni einnig krefjast þess að ákvörðuninni um að banna feðgunum að vera í forsvari fyrir fyrirtæki í New York verði frestað þar til áfrýjunardómstóll hefur tekið málið fyrir.

The New York Times segir Trump ekki geta hnekkt ákvörðun dómara um framlengingu skipunartíma sérstaks sjálfstæðs eftirlitsaðila innan Trump-samsteypunnar, en skipunartími Barböru Jones var framlengdur um þrjú ár.

Hlutverk Jones er að vera augu og eyru dómstóla innan Trump-samsteypunnar, hafa eftirlit og gera dómara viðvart um öll grunsamleg viðskipti.