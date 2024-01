Viðbrögð Ryan Gosling vekja mikla athygli – Sjáðu myndbandið

Kanadíska leikaranum Ryan Gosling virtist hálfpartinn brugðið þegar sigurvegarinn í flokknum Besta frumsamda lagið var kynntur á Critics Choice-hátíðinni í gærkvöldi.

Lagið I‘m Just Ken úr Barbie-myndinni, sem Gosling flytur einmitt sjálfur, hlaut verðlaunin að þessu sinni og virtist það koma leikaranum í opna skjöldu.

Meðal annarra laga sem tilnefnd voru í sama flokki voru lögin What Was I Made For og Dance the Night, einnig úr Barbie-myndinni.

Viðbrögð Gosling vöktu mikil viðbrögð hjá netverjum eins og sjá má hér að neðan.

Ryan Gosling’s reaction to “I’m Just Ken” winning Best Original Song at the #CriticsChoiceAwards See the full winners list: https://t.co/o7EgopRYqJ pic.twitter.com/UOWpZPhaiv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2024

bella: and the critics choice awards goes to… i’m just ken ryan gosling:pic.twitter.com/7WAoQX3qav — grazi (@bowergrazi) January 15, 2024