Landris heldur áfram: Eldgos getur hafist við Grindavík með stuttum fyrirvara

Landris heldur áfram við Svartsengi og samkvæmt hættumatskorti Veðurstofu Íslands er í Grindavík töluverð hætta á jarðskjálftum, sprungum og sprunguhreyfingum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Hættumatskort Veðurstofunnar gildir til klukkan 18 þann 29. desember.

Íbúum Grindavíkur er áfram heimilt að fara og dvelja heima hjá sér þar til breytingar á hættumatskorti gefa tilefnis til annars, sem gæti gerst með skömmum fyrirvara.

Í tilkynningunni er sérstaklega ítrekað að:

„Eldgos getur hafist nágrenni Grindavíkur með stuttum fyrirvara. Erfitt getur reynst að tryggja öryggi þeirra sem dvelja eða gista inni á hættusvæði. Þeir sem fara inn á merkt hættusvæði gera það á eigin ábyrgð.

Viðbragð björgunarsveita er áfram skert. Engin björgunarsveit verður í Grindavík. Kallið eftir aðstoð með því að hringja í 112.“

Þá segir að hefjist eldgos í eða við Grindavík verða send út sms-skilaboð á GSM-síma inn á svæðinu með þessum texta: RÝMING RÝMING! Yfirgefið svæðið hratt og örugglega, hringið í 112 ef ykkur vantar aðstoð. RÝMING RÝMING ……. EVACUATE! Leave the area quickly and safely, call 112 if you need help.

Lögregla sinnir eftirliti í og við Grindavík eins og verið hefur allan sólarhringinn.

Liðsmenn björgunarsveitarinnar í Grindavík eru dreifðir um landið og ekki til staðar í bænum. Þá er bent á að mögulegar flóttaleiðir eru um Nesveg, Suðurstrandarveg og Grindavíkurveg.