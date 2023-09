Versnandi heilsa hasarhetjunnar – Klökk eiginkona Bruce Willis opnar sig um veikindi hans

Eiginkona bandaríska leikarans Bruce Willis, Emma Heming, barðist við tárin þegar hún opnaði sig um erfiða baráttu eiginmannsins við heilabilun. Hún viðurkennir að það sé erfitt að átta sig á hvort Willis sé meðvitaður um hvað er að gerast hjá honum.

Willis sem orðinn er 68 ára greindi frá því í mars í fyrra að hann ætlaði að hætta að leika eftir að hann greindist með málstol, sem orsakast yfirleitt af skaða á vinstri hlið heilans. Málstol veldur erfiðleikum í tali og því hefði verið erfitt fyrir Willis að halda ferlinum áfram. Fyrr á þessu ári greindi fjölskylda hans síðan frá því að hann hefði greinst með framheilabilun (e. frontotemporal dementia, FTD) sjaldgæft form heilabilunar sem veldur versnandi hegðun, persónuleika og tungumáli.

Heming mætti í viðtal í þáttinn Today í dag þar sem hún sagði það mikla sorg að horfa upp á eiginmanninum hrörna meira og meira. Hún sagði að á sama tíma væri fallegt að sjá tvær ungar dætur þeirra, Mabel, 11 ára, og Evelyn, átta ára, annast um föður sinn.

„Heilabilun er erfið, erfið fyrir þann sem er greindur og líka erfitt fyrir fjölskylduna. Og það er ekkert öðruvísi fyrir Bruce eða mig eða stelpurnar okkar. Þegar þeir segja að þetta sé fjölskyldusjúkdómur, þá er það rétt.“

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.

“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf

— TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023