Úkraínskur hershöfðingi segir að tekist hafi að brjótast í gegnum varnarlínu Rússa

Eftir harða bardaga í Zaporizjzja hefur úkraínskum hersveitum tekist að komast í gegnum varnarlínur Rússa og sækja nú að enn einum bænum sem er á valdi Rússa. Nú reyna Úkraínumenn að stækka sóknarsvæði sitt.

Oleksander Tarnavsky, hershöfðingi, sem stýrir sókn Úkraínumanna í suðurhluta Úkraínu sagði í samtali við CNN um helgina að úkraínskar hersveitir hafi komist í gegnum rússneskar varnarlínur við bæinn Verbove í Zaporizjzja. Hann sagðist eiga von á að það takist að sækja enn frekar fram þrátt fyrir að það gangi hægt fyrir sig.

„Við höfum brotist í gegn á vinstri vængnum og höldum áfram að sækja fram. Ekki eins hratt og við áttum von á, ekki eins og í kvikmyndum um síðari heimsstyrjöldina. En það mikilvægasta er að við missum ekki það frumkvæði sem við höfum nú,“ sagði hann.

Verbove er austan við bæinn Robotyne og er vinstri vængur þess fleygs sem úkraínskar hersveitir hafa náð að reka í rússnesku varnarlínurnar á síðustu vikum.

Fyrst tókst þeim að ná Robotyne úr klóm Rússa og nú hafa úkraínskir herforingjar augun á enn stærra skotmarki í suðri. Tarnavsky sagði að stóri árangur sóknarinnar verði ef Úkraínumönnum tekst að ná bænum Tokmak á sitt vald en það er mikilvægur bær vegna þess að járnbrautarteinar liggja um hann og hann er miðpunktur birgðaflutninga Rússa á svæðinu. Upplýsingar benda til að Rússar hafi komið upp öflugum vörnum við Tokmak vegna þess hversu mikilvægur bærinn er.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War segir að nú séu í fyrsta sinn staðfest merki þess að Úkraínumönnum hafi tekist að koma brynvörðum ökutækjum aftur fyrir skriðdrekavarnarlínur Rússa í hinni svokölluðu „Surovikin-varnarlínu“ á svæðinu.