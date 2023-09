Rússar sagðir ætla að kveðja 420.000 menn í herinn

Þetta kemur fram í stöðumati breska varnarmálaráðuneytisins um gang stríðsins í Úkraínu.

Eftir því sem Dimitry Medvedev, sem er náinn bandamaður Vladímír Pútíns og varaformaður öryggisráðs landsins, segir þá hafa 280.000 verið skráðir í herinn það sem af er ári. Þessar tölur eru óstaðfestar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 September 2023.

