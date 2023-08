Van de Beek leitar leiða til að komast burt frá Manchester United eftir martraðardvöl

Donny van de Beek er líklega á förum frá Manchester United eftir martraðardvöl. Hvert hann fer er þó óljóst.

Hollenski miðjumaðurinn gekk í raðir United frá Ajax árið 2020 og voru miklar vonir bundnar við hann. Tíminn á Old Trafford hefur hins vehar verið hræðilegur fyir Van de Beek sem leitar nú allra leiða til að koma sér burt.

Real Sociedad var á eftir leikmanninum en United hafnaði tilboði félagsins.

Van de Beek á enn tvö ár eftir af samningi sínum við United.

Kappinn lék á láni hjá Everton seinni hluta þarsíðustu leiktíðar.

