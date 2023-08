Segir að árásir Úkraínumanna á brýr á Krím geti neytt Rússa til að taka áhættusamar ákvarðanir

Bandaríska hugveitan Institute for The Study of War (ISW) segir í stöðumati um gang stríðsins í Úkraínu að á myndum sjáist að Chongar brúin sé mikið skemmd og heimildarmenn segi að hluti af henni sé hruninn. Segir hugveitan að skemmdirnar á brúnum valdi „alvarlegum vanda“ fyrir birgðaflutninga Rússa.

Báðar brýrnar eru mjög mikilvægar fyrir birgðaflutninga Rússa til fremstu víglína í Kherson. Tjonhar-brúin býður upp á skjótustu leiðina á milli Krím og víglínunnar í suðurhluta Kherson. ISW segir að árásin á Henichesk-brúna muni „líklega þvinga rússneskar hersveitir til að beina umferð hersins“ frá Arabat Spit skaganum til vesturhluta Krím.

The information about the strikes on two bridges in Crimea appeared today:

🔹The bridge over the Tonkyi Strait near Henichesk, which connects the town of Henichesk with the Arabat Spit. The gas pipeline next to the bridge was damaged.

🔹 Chongar Bridge, which connects the… pic.twitter.com/njIxs9y66s

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 6, 2023