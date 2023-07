Átta mánaða fangelsi fyrir stanslausar hótanir í tölvupósti

Þann 21. júlí síðastliðinn féll í Héraðsdómi Reykjaness dómur yfir manni sem ákærður var fyrir brot gegn nálgunarbanni, kynferðisbrot og brot í nánu sambandi. Eftir að maðurinn hafði verið úrskurðaður í nálgunarbann gagnvart konu hélt hann áfram að ofsækja hana með tölvupóstum og sms-sendingum.

Maðurinn var sakaður um að hafa sent konunni 93 tölvupósta eftir að hann hafði verið settur í nálgunarbann gagnvart henni. Níu af póstunum innihéldu hótanir, meðal annars þessar:

„You called the police didn‘t you? You should not have A. I will be released one day. We understand each other don‘t we.“

„YOU BETTER APOLOGISE TO ME BEFORE IT GOES FURTHER.. I THOUGHT I FONE A GOOD THING AND YOU FUCKING START SO APOLOGIES NOW OR I PROMISE I WILL GO ALL THE FUCKING WAY YOU IGNORANT UNEDUCATED USELESS FUCK.“

„IGNORANCE INFURIATES ME DAEN IT REALLY FUCKING DOES YOUR THE MOST DISRESPECTFUL BASTARD I HAVE EVER COME ACTOSS PLEASE DO YOUR SELF A BIG FUCKING FAVOR AND APOLOGISE NOW“.

„IF YOU DO NOT.. Come next week your feet will not touch the ground I will have my lawyer all of the apart and I fucking will make this sold do you understand I will fucking do this.. do not call my bluff“.

„Outside dark blue jeep.“

„[…] Hate is a mild word“

„Honestly A you are as thick as fuck.. Dumb bitch.. it‘s laughable ..your laughable . Your ignorance will be fucking legendary.. I so hope never to meet such stupiditiy again my god .. It really irritates.. I think fuck you ..do as you choose I will also. You damage me I will damage you.“

„Hey did you not get my email. Oh!! Well the short version is Go fuck yourself. You deserve all that is coming and more. And I have no interest in wasting my time on a cunt.. Good night.“

„I didn‘t want to push I don‘t want a problem. I never would deliberately harm. But you don‘t see do you. You honestly believe you have a god given right to everything. And yes you stupid self centred arsehole. Not replying to calls.messages. Emails. Or any media.. is yes fucking ignorance are you really that stupid you don‘t get it.. Oh you are that stupid. Well I am not. I‘m done with you .. your too stupid to be reasonable. And to ignorant to understand. I have nothing to lose..“

Þessar ofsóknir stóðu yfir í október 2021 en maðurinn er einnig sakaður um ofsóknir gegn konunni er hann var í nálgunarbanni í febrúar árið 2022. Sendi hann henni nektarmynd af henni án hennar samþykkis auk svívirðinga og hótana. Ennfremur er maðurinn, er hann var enn í nálgunarbanni, sakaður um að hafa sent konunni tölvupósta og smáskilaboð í nóvember árið 2022. Í einum póstanna segir:

„Today what joy I bring to you and you will be delighted to hear I am and indeed intend to commit suicide yes it is meant and yes it will be done that I assure you. No I do not expect you to care don´t expect me to have cared that you don´t your a a bastard I wish I could have had the opportunity to put a gun to your head and blown your fucking brains out I had nothing but hatred for you and your lies and that daughter has been made very public with everything I had received from you in messages and I did not give one fuck you I hope die slowly“

Fjölmörg önnur ógnvekjandi skilaboð frá manninum til konunnar eru raktar í dómnum.

Maðurinn var sakfelldur og dæmdur í 8 mánaða fangelsi. Hann var dæmdur til að greiða konunni 1.870.000 í skaðabætur.

Þess má geta að maðurinn játaði sök fyrir dómi og féllst á bótakröfu konunnar.