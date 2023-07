Tony Bennett látinn

Bandaríski tónlistarmaðurinn Tony Bennett er látinn, 96 ára að aldri. Hann greindist með alsheimer árið 2016, en hélt áfram að koma fram og taka upp tónlist allt til ársins 2021.

Ferill Bennett spannaði yfir sjö áratugi og hlaut hann meðal annars 20 Grammy-verðlaun á ferlinum og plötur hans seldust í milljónum eintaka.

Bennett er þekktur fyrir lög eins og The Way You Look Tonight, Body and Soul og (I Left My Heart) In San Francisco. Hann kom fram með stjórstjörnum á borð við Arethu Franklin, Lady Gaga og Frank Sinatra, en sá síðasttaldi sagði Bennett vera „besti söngvarinn í bransanum.“