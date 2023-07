City með krók á móti bragði – Ætla að taka bakvörð af Bayern

Manchester City er með krók á móti bragði nú þegar Kyle Walker ætlar sér að fara til FC Bayern og hefur samþykkt tilboð félagsins.

City ætlar sér að kaupa franska landsliðsmanninn Benjamin Pavard sem er einnig hægri bakvörður.

Pavard getur einnig spilað sem miðvörður og ætti að henta vel í kerfið sem Guardiola fór að þróa á síðustu leiktíð.

Fabrizio Romano segir að viðræður félaganna séu í gangi en að Pavard sé búinn að semja við City um kaup og kjör.

Pavard vill fara frá Bayern og tækifæri til að spila fyrir Pep Guardiola heillar hann.

EXCLUSIVE: Manchester City have now Benjamin Pavard on top of their list as new right back. 🚨🔵 #MCFC

Pavard is Man City’s priority in case Kyle Walker will join Bayern, deal advanced on player side but not completed yet.

Bayern and City will discuss about Walker and Pavard. pic.twitter.com/Fdkrk5YqpI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023