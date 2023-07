Aspartam mögulega krabbameinsvaldandi – Leki orðinn að veruleika

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur flokkað sætuefnið Aspartam sem mögulega krabbameinsvaldandi efni. Aspartam er í fjölda matvæla og drykkja meðal annars flestum sykurlausum drykkjum eins og Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max og 7 Up Free.

DV greindi frá í lok júní en þar var vísað til tveggja heimildarmanna Reuters sem sögðu að sætuefninu yrði líklega bætt á listann yfir efni sem mögulega geta valdið krabbameini. Voru heimildarmennirnir sagðir þekkja til þess ferlis sem slík skráning fer í gegnum, en þessi ákvörðun átti ekki að komast á almannavitorð fyrr en mánuði síðar og því um leka að ræða.

Nú nokkrum vikum síðar hefur WHO breytt flokkun sinni á aspartam og flokkar það sem mögulega krabbameinsvaldandi, sem þýðir ekki er hægt að færa almennilegar sönnur á að efnið valdi krabbameini. Til þess að skera betur úr um þá niðurstöðu þarf frekari rannsóknir sérfræðinga.

Ráðleggingar WHO um örugga neyslu aspartam haldast að öllu leyti óbreyttar þrátt fyrir breytta flokkun. Þannig er ásættanleg dagleg neysla 40 milligrömm per kíló. Einstaklingur sem vegur 70 kg getur þannig drukkið 9 – 14 gosdósir á dag, sem hver inniheldur 200 – 300 mg af aspartam, til að halda neyslu undir hættumörkum. Er þá miðað við að viðkomandi borði ekki önnur matvæli eða drykki sem innihalda aspartam.

Aspartam má finna í flestum sykurlausum gosdrykkjum eins og áður sagði, einnig í mörgum orkudrykkjum, mjólkurvörum eins og jógúrt og ís, tannkremi, tyggjó, og hóstasaft.