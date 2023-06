Eyðilögðu ein mikilvægustu vopnakerfi Rússa – „Afgerandi“

Rússneska TOS- 1A flugskeytakerfið er þekkt fyrir gríðarlegan eyðileggingarmátt. En á síðustu dögum tókst Úkraínumönnum að eyðileggja tvö slík kerfi í suðausturhluta Úkraínu.

Kerfin áttu að vera ein helsta grunnstoðin í vörn Rússa gegn sókn Úkraínumanna, sem hófst nýlega, að mati margra sérfræðinga.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War (ISW) fjallaði um þetta í nýlegri stöðufærslu um gang stríðsins. „Vopnakerfin, sem nú eru brak eitt, eru ein þau „viðbjóðslegustu“ í rússneska vopnabúrinu,“ skrifaði hugveitan.

TOS-1A er stundum kallað tómarúmssprengjur en Rússar hafa nefnt það „Brennandi sól“. Kerfið er þekkt fyrir gríðarlegan eyðileggingarmátt. Kerfið virkar í tveimur þrepum. Í því fyrra losar það eldfim efni, yfirleitt eldsneyti eða litlar málmagnir. Þessi efni eru hönnuð til að fara inn í hús, loftvarnarbyrgi og holur. Því næst verður sprenging þegar seinna þrepið kveikir í efnunum og úr verður mikill eldhnöttur og höggbylgja.

Myndbönd, sem erlendir fjölmiðlar hafa staðfest að séu ósvikin, sýna að tvö slík kerfi voru nýlega sprengd í loft upp í suðausturhluta Úkraínu. Annað í Zaporizjzja og hitt í Donetsk.

ISW segir að Úkraínumenn hafi líklega notað Paladin 155 mm fallbyssukúlur sem var skotið með M109-fallbyssum sem þeir fengu frá Bandaríkjunum.