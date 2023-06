Segja að Rússar hafi breytt aðferðafræði sinni í stríðinu

Í nýlegu stöðumati breska varnarmálaráðuneytisins um gang stríðsins kemur fram að Rússar reyni nú að fá fleiri til að ganga til liðs við herinn til að hægt sé að verjast yfirvofandi sókn Úkraínumanna.

Stríðið hefur leikið Rússa grátt og eiga þeir í erfiðleikum með að fá menn til liðs við herinn sem og að sjá hermönnum fyrir nauðsynlegum búnaði.

Ráðuneytið segir að Rússar séu nú að undirbúa sig undir að verjast sókn Úkraínumanna og líklega sé verið að reyna að mynda varaliðssveitir til að koma fyrir þar sem líklegt megi teljast að Úkraínumenn láti til skara skríða.

Ráðuneytið segir einnig að Rússar hafa breytt aðferðafræði sinni í stríðinu því þeir hafi að undanförnu látið frumkvæðið af hendi í vaxandi mæli og geri fátt annað en að bregðast við aðgerðum Úkraínumanna.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2023