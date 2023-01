Þetta hafa Íslendingar að segja eftir spennuþrunginn fyrri hálfleik – „Þetta er ekkert mál, ég anda bara seinna“

Nú stendur yfir hálfleikur í leik Íslands og Portúgal í fyrstu umferð riðlakeppni HM í handbolta. Staðan er jöfn í hálfleik, 15-15.

Nú sem áður fyrr situr þjóðin límd fyrir framan sjónvarpskjáinn og fylgist stressuð með framgangi mála. Á samfélagsmiðlinum Twitter hafa skapast líflegar umræður yfir leiknum.

Hér fyrir neðan má sjá það helsta sem Íslendingar höfðu að segja um fyrri hálfleikinn á Twitter:

Wondering. Why is it allowed to communicate with you assistant coach when you are banned from a match?

Like Paulo Pereira does today.#handball

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 12, 2023