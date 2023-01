Þetta hafði fólkið á Twitter að segja um skaupið – „Guð blessi þau sem taka þetta að sér á næsta ári“

Næstu tvo til þrjá daga munu Íslendingar rökræða um gæði Áramótaskaupsins á kaffistofum um allt land. Óvísindaleg rannsókn á færslum á Twitter bendir til þess að Skaupið hafi fallið vel í kramið, jafnvel hreinlega slegið í gegn.

Eins og þessi ágæti Twitter-notandi benti á þá verður að skoða niðurstöðuna í því ljósi að fólkið á miðlinum er kannski ekki alveg þverskurður þjóðarinnar og ef að athugasemdir á Facebook væru teknar með í reikninginn þá yrði kannski myndin önnur.

Leikstjóri skaupsins í ár var Dóra Jóhannsdóttir en Saga Garðarsdóttir var yfirhöfundur handrits. Aðrir höfundar voru þeiri en aðrir höfundar voru Sigurjón Kjartansson, Vigdís Hafliðadóttir, Friðgeir Einarsson, Jóhann Kristófer Stefánsson og að sjálfsögðu leikstjórinn Dóra Jóhannsdóttir.

En þetta hafði þjóðarbrotið á Twitter að segja um Áramótaskaupið 2022.

Það hefur verið þjóðarsport lengi vel að drulla yfir skaupið, en þetta er – sorry to say – bara next level gott stöff.

Til lukku allir sem að þessu komu. Fast skotið. Fjölbreytt efni. Mikið lol’að. #skaupið

— Tommi Valgeirs (@TommiValgeirs) December 31, 2022