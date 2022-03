Missti eiginkonu og tvö börn í árás Rússa – „Ég þekkti töskurnar og þannig vissi ég það“

Myndir af þeim liggjandi við hliðina á minnismerki um síðari heimsstyrjöldina hafa ratað á forsíðu dagblaða víða um heim en þær sýna vel miskunnarleysi og grimmd stríðsins.

„Ég þekkti töskurnar og þannig vissi ég það,“ sagði Serhyi í samtali við New York Times um hvernig hann frétti af því að fjölskylda hans væri látin. Hann á þar við að hann sá myndir af líkum þeirra á Twitter.

Important decision by the @nytimes to put this @lynseyaddario photo above the fold on the front page of today's NYT.

The world should not avert its eyes to what Russia is doing in Ukraine pic.twitter.com/udhBA0TBIi

