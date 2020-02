Köngulóarmaðurinn á Íslandi

Á dögunum gáfu stórrisarnir hjá Marvel Studios upp hvaða tökustaði stendur til að nota fyrir kvikmyndina Spider-Man 3 og verður Ísland þar á meðal. Þetta verður ekki í fyrsta skiptið sem Marvel Studios notar Ísland sem tökustað en Thor: The Dark World var einnig töluvert tekin upp hér á landi, en myndin kom út árið 2013 og fór vel um leikarana Chris Hemsworth og Tom Hiddleston meðan þeir dvöldu hér.

Sérfræðingar telja að ástæðan fyrir notkun Íslands sem tökustað tengist tilvonandi skúrki myndarinnar og þjóðerni hans. Hann ber heitið Sergei Kra­vin­off, en er betur þekktur sem Kraven og er af rússneskum uppruna. Sergei er af aðals­ættum en fjöl­skylda hans flúði til Banda­ríkjanna eftir rúss­nesku vetrar­byltinguna 1917. Markmið Sergeis er að veiða Köngu­lóar­manninn og drepa, til að sanna að hann sé besti veiði­maður veraldar.

Má geta þess að Ísland hefur áður verið í hlutverki Rússlands á hvíta tjaldinu, meðal annars í kvikmyndunum Tomb Raider og Fast & Furious 8, eða The Fate of the Furious. Í þeirri síðarnefndu, sem frumsýnd var árið 2017, voru senur teknar upp á Akranesi og Mývatni. Var mikill viðbúnaður og stórt tökulið sem fylgdi og var Akranesbær til að mynda undirlagður af skriðdrekum, sportbílum og þyrlum um tíma.

Stjörnum prýdd

Jon Watts mun leikstýra næstu mynd um Köngulóarmanninn, hefur ekki enn fengið endanlegt nafn, og Tom Holland mun fara með hlutverk Peters Parker sem fyrr. Fleiri leik­ar­ar hafa ekki verið staðfest­ir en bú­ist er við því að þau Zendaya, Marisa Tomei og Jacob Batalon haldi áfram í hlutverkum sínum.

Myndin er væntanleg í kvikmyndahús í júlí á næsta ári.