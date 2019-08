Forbes: Slepptu því að fara til Íslands og farðu frekar þangað

Laura Begley Bloom, pistlahöfundur Forbes, hvetur þá lesendur sem hafa áhuga á að heimsækja Ísland til að skoða frekar aðra áfangastaði. Nefnir Laura níu aðra áfangastaði í grein sinni sem ber yfirskriftina: Why you should skip Iceland and go to these 9 under-the-radar places.

Laura þessi skrifar um ferðir og ferðalög fyrir Forbes sem er eitt víðlesnasta viðskiptatímarit heims.

Laura byrjar grein sína á þeim orðum að marga dreymi um að heimsækja Ísland. Engan skuli undra, enda Ísland margrómað fyrir einstaka náttúrufegurð. Hún hvetur fólk þó til að íhuga nokkur atriði áður en það bókar flug.

Í fyrsta lagi nefnir hún fjölda þeirra ferðamanna sem heimsækja Ísland og bendir á að það séu sex ferðamenn fyrir hvern heimamann hér á landi. Vísar hún þá væntanlega til heildarfjölda þeirra ferðamanna sem eiga leið um Ísland. Samkvæmt tölum Ferðamálastofu voru þeir rúmar 2,3 milljónir árið 2018. Þá vísar hún í gömul ummæli Birgittu Jónsdóttur þess efnis að miðborg Reykjavíkur væri eins og Disneyland. Og með falli WOW air sé tími mjög ódýrra flugferða til og frá landinu liðinn.

Sem fyrr segir nefnir Laura níu áfangastaði sem ferðalangar ættu að skoða frekar. Hún nefnir Grænland sem kemur kannski ekki á óvart enda hefur landið verið mikið í umræðunni eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir áhuga á að kaupa það.

Laura nefnir einnig Nýfundnaland úti fyrir ströndum Kanada, Finnland, Portúgal, Asoreyjar, Alaska, Noreg og Færeyjar. Loks nefnir hún Idaho-ríki í Bandaríkjunum sem Laura segir að stundum sé kallað hið nýja Ísland. Margt sé líkt með Íslandi og Idaho; hverir, jarðböð, tilkomumikil fjöll og fallegt landslag.

Hér má lesa greinina.