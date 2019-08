Sýning Björns Braga fordæmd – „Takk og bless, gerum frekar pláss fyrir nýja grínista“

Óhætt er að segja að viðbrögð við nýrri uppistandssýningu Björns Braga Arnarssonar séu ekki jákvæð á Twitter. Í gær tilkynnti Björn Bragi um nýja sýningu á Instagram sem mun heita Björn Bragi Djöfulsson og hitar Anna Svava upp fyrir hann.

Sumir spyrja sig hvers konar samfélagi við búum í þegar maður sem náðist á myndbandi káfandi á unglingsstúlku geti átt „comeback“. DV greindi fyrst frá tilvist myndbandsins í október í fyrra. Átti atvikið sér stað eftir skemmtun hjá KPMG á Akureyri, en Björn var veislustjóri þar.

Líkt og fyrr segir er þetta gagnrýnt á Twitter af mörgum. „Er bara allt í góðu að fullorðinn maður sem nuddaði klofið á barni og náðist myndband sé aftur accepted sem ehv ögrandi insult comic og virt listafólk sé að peppa hann? hvaða súrrealíska níðingssamfélagi er ég frá?,“ skrifar til að mynda María nokkur.

Notandi sem kallar sig Dr. Sunna gagnrýnir svo að mbl.is hafi sagt að Björn Bragi hafi „komist í hann krappann“ og að hann hafi „farið yfir mörk stúlku“. Skilja má að hún telji mbl.is gera lítið úr atvikinu með þessu orðalagi.

