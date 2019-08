Fjöldamorð í Ohio

Tíu eru látnir eftir árás byssumanns í borginni Dayton í Ohio í Bandaríkjunum. Kemur þetta fram í tilkynningu lögreglunnar í Dayton á Twitter en RÚV greindi einnig frá.

Byssumaður er sagður hafa skotið níu manns til bana og sært aðra 16 eða fleiri. Byssumaðurinn sjálfur er sagður látinn.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.

