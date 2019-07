Rip Torn látinn – „Goðsögn í orðsins fyllstu merkingu. Hvílíkur ferill“

Bandaríski leikarinn Rip Torn lést á heimili sínu í gær, 88 ára að aldri. Í tilkynningu frá fjölskyldu hans segir að hann hafi dáið friðsamlega með eiginkonu sína, Amy Wright, og tvær dætur við sína hlið.

Torn átti langan og farsælan feril sem dramaleikari en er sennilega þekktastur fyrir gamanleik sinn, ekki síður kaldhæðinn húmor og einkennandi rödd.

Hann hlaut Emmy-verðlaun árið 1996 fyrir sjónvarpsþættina The Larry Sanders Show og vakti mikla kátínu í kvikmyndum á borð við Dodgeball, Freddy Got Fingered og Men in Black myndunum, svo nokkur dæmi séu nefnd, auk gamanþáttanna 30 Rock. Leikarinn var virkur bæði á skjá og sviði í rúm sextíu ár.

Á samfélagsmiðlum hafa margir minnst leikarans með hlýjum orðum, þar á meðal kvikmyndagerðarmaðurinn Albert Brooks.

R.I.P Rip Torn. He was so great in Defending Your Life. I’ll miss you Rip, you were a true original. — Albert Brooks (@AlbertBrooks) July 10, 2019

„Goðsögn í orðsins fyllstu merkingu. Hvílíkur ferill“

Damn, R.I.P. Rip. An absolute legend in every sense of the word. What a career. What a legend. #RipTorn pic.twitter.com/uIJmXx9SKj — Frisky (Never Inappropriate) (@MythAddict) July 10, 2019

To one of the best (character) actors to ever do it. You’ll be seriously missed and thank you for the performance of a lifetime 🍻 #Ripriptorn #RipTorn pic.twitter.com/xOd1vSQB3k — Jeremy Vranich (@JeremyVranich) July 10, 2019

Good-bye Zeus. You were such a good dad to Hercules. #RipTorn pic.twitter.com/REiWOA2fZu — Rebecca Hudgens (@RebHudge) July 10, 2019

RIP to Rip Torn. Most people knew him as Patches O’Houlihan in Dodgeball or Zed in Men in Black, but I’ll always think of him as Bob Diamond from Albert Brooks’s brilliant comedy, Defending Your Life! #RIPRipTorn #RipTorn pic.twitter.com/cRPU4LFxYL — Peter Garrett (@TheUnrealPeterG) July 10, 2019