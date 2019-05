Bergsteinn: „Við þurfum að taka höndum saman til að stöðva feluleikinn“ – Kalla eftir byltingu fyrir börn

„Ofbeldi er ein helsta ógn sem steðjar að börnum á Íslandi. Rúmlega 80 þúsund börn búa hér á landi. Nýjar tölur frá Rannsóknum og greiningu benda til þess að fleiri en 13 þúsund þeirra verði fyrir líkamlegu eða kynferðislegu of beldi fyrir 18 ára afmælisdaginn sinn. Sum hver daglega.“

Svona hefst grein eftir Bergstein Jónsson, framkvæmdastjóra UNICEF á Íslandi, í Fréttablaðinu í dag.

UNICEF kallar eftir byltingu fyrir börn og það kemur ekki til að ástæðulausu, eins og Bergsteinn varpar ljósi á í grein sinni.

Afleiðingar þess að verða fyrir ofbeldi sem barn eru margfaldar á við fullorðna. Bergsteinn segir að þetta sýni gögn sem bæði Stígamót og UNICEF á Íslandi hafa safnað.

„Á Íslandi ríkir feluleikur þegar kemur að ofbeldi gegn börnum. Hann birtist meðal annars í því að fullorðnir bregðast of sjaldan við þegar þau grunar að barn sé beitt of beldi. Í flestum tilfellum veit fólk ekki til hvaða aðgerða er best að taka. Feluleikurinn birtist í því að börn þora oft ekki að segja frá. Feluleikurinn birtist auk þess í því að stjórnvöld hafa hingað til ekki tekið á ofbeldi gegn börnum af nægilegri festu og ekki haft fullnægjandi eftirlit með umfangi vandans.“

Bergsteinn segir að í ljósi þessa kalli UNICEF eftir byltingu fyrir börn.

„Við þurfum öll að taka höndum saman til að stöðva feluleikinn, læra að bregðast við ofbeldi og þrýsta jafnframt á stjórnvöld að standa vaktina. Við hvetjum alla sem láta sig velferð barna varða að fara á slóðina www.unicef.is og skrifa undir ákall okkar. Saman sköpum við breiðfylkingu fólks á Íslandi sem heitir því að breyta samfélaginu fyrir börnin okkar. Breiðfylkingu hugsjónafólks sem vill læra hvernig á að bregðast við þegar grunur leikur á að barn sé beitt of beldi. UNICEF á Íslandi mun nota slagkraftinn sem myndast með undirskriftunum til að þrýsta á ríki og sveitarfélög að berjast enn harðar gegn of beldi gegn börnum. Við þurfum öll að taka höndum saman til að stöðva feluleikinn!“