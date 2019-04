Blaðamaður Fréttablaðsins greinist með krabbamein

Hinn þekkti blaðamaður og pistlahöfundur, Þórarinn Þórarinsson, hefur greinst með krabbamein en hann hefur átt við veikindi að stríða að undanförnu. Þórarinn starfar nú sem blaðamaður á Fréttablaðinu en þar hefur hann meðal annars vakið athygli fyrir afburðagóð skrif sín í Bakþönkum blaðsins. Þórarinn var áður fréttastjóri DV og hefur einnig starfað á Séð & heyrt og víðar. Þórarinn er þekktur fyrir kaldhæðni sína og svarta lífsspeki en er DV spurði hann hvernig hann tæki tíðindunum svaraði hann:

Fyrir utan blaðamennskuna og skrif sín um þjóðfélagsmál er Þórarinn mikill viskubrunnur um kvikmyndir og að sögn kunnugra er hann afar vel að sér um Stjörnustríðs myndaröðina sem og hina þekktu hljómsveit Duran Duran.

Ekki liggur fyrir hvaða krabbamein Þórarinn greindist með en hann gefur sterklega í skyn að um sé að ræða krabbamein í eistum. Í stöðufærslu á Facebook skrifaði hann:

„He who lives by the balls, dies by the balls, I guess.“