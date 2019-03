Farþegar WOW í London sárir og svekktir – „Ertu að grínast í mér?!“

Fjölmargir farþegar sátu eftir með sárt ennið þegar tilkynnt var með stuttum fyrirvara að ekkert yrði af flugi WOW air frá Gatwick-flugvelli í London til Keflavíkur. Breskir fjölmiðlar hafa fjallað um þetta og vitna þeir í sára og svekkta farþega sem hafa tjáð sig á Twitter.

Fjölmiðlar á borð við Independent, Mirror og The Sun hafa fjallað um málið. Í frétt Independent er fjallað um atburði undanfarinna vikna; fjárhagsvandræði WOW air og árangurslausar viðræður við Indigo Partners og Icelandair Group.

Þá segir að ferð WOW frá Keflavík til London í morgun hafi verið felld niður og í kjölfarið ferð frá London til Keflavíkur.

Mirror birtir nokkur tíst frá óánægðum farþegum sem eru ósáttir við upplýsingaleysi. Berni Smith segir til dæmis að hún hafi átt bókað flug klukkan 10 í morgun en skömmu eftir miðnætti hafi hún fengið smáskilaboð þess efnis að flugið hefði verið fellt niður.

Twitter-notandi, Zack að nafni, segir svo að hann hafi keypt ferð fyrir tveimur mánuðum. Fyrirvaralaust hafi fluginu verið aflýst. „Ertu ekki að grínast í mér?! Hræðileg þjónusta,“ segir hann og bætir við að þetta hefði verið fyrsta ferð hans með WOW. Hann muni aldrei fljúga með félaginu aftur.

Svo virðist vera sem margir hafi ekki haft hugmynd um erfiðleika flugfélagsins. Jason Rabinowitz, sem er nokkuð þekktur fyrir Twitter-færslur sínar um allt er við kemur flugi, hvetur flugfarþega til að fylgjast vel með fréttum af WOW. Þetta gerir hann í færslu á Twitter.

Hér má sjá umræðuna á Twitter í morgun:

@wowairsupport I was supposed to fly out at 10 this morning and get text at 12.30am to say flight cancelled… still no reply. Disgusting! — berni smith (@puglet1011) March 25, 2019

@wowairsupport flight cancelled 6:20pm today with no contact from airline. Had to rebook onto another flight with another airline as only alternative flight in 2 days time. No help on reimbursement of food/flight – improvement to customer service needed immediately – please help. — Amy Belletty (@amy_belletty) March 25, 2019

@wowairsupport cancelled our flight this morning, without trying to contact us at all. Having to wait at the airport for 8 hours for our next flight with no food/compensation or anyone to help. Sort it out!!!! — LucyMoore (@LucyaMoore) March 25, 2019