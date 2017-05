„Mjög mikil“ hryðjuverkaógn í Bretlandi - Ný árás hugsanlega yfirvofandi

Bresk stjórnvöld hækkuðu í gærkvöldi viðbúnaðarstig vegna hryðjuverka upp á fimmta og hæsta stig. Þetta bendir til að önnur hryðjuverkaárás sé yfirvofandi eða mjög líkleg. Þessi ákvörðun var tekin í kjölfar fundar COBRA nefndarinnar, þjóðaröryggisnefndar, í gær. Theresa May, forsætisráðherra, tilkynnti um hækkun viðbúnaðarstigsins og að hermenn myndu koma vopnuðum lögreglumönnum til aðstoðar við gæslu á mikilvægum stöðum.

Þetta er gert í samræmi við áætlun sem gengur undir nafninu Operation Temperer en hún var þróuð í kjölfar hryðjuverkaárásanna í París í nóvember 2015. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir því að hermenn komi að öryggisgæslu á stórum viðburðum eins og tónleikum og íþróttakappleikjum. Einnig er gert ráð fyrir að hermenn sinni öryggisgæslu á götum úti og í verslunarmiðstöðvum. Það má því búast við að hermenn verði mjög sýnilegir á laugardaginn við Wembley leikvanginn þegar úrslitaleikur ensku bikarkeppninnar fer fram.

Ákvörðun COBRA kemur í kjölfar hryðjuverkaárásarinnar í Manchester á mánudagskvöldið þar sem sjálfsvígssprengjumaðurinn Salman Abedi sprengdi sig í loft upp en sprengjan varð 22 að bana og 59 særðust. Mörg fórnarlambanna voru börn.

Theresa May sagði í gær að ekki væri hægt að útiloka „að fleiri tengist þessari árás“. Sky-fréttastofan segir að þegar May tilkynnti um hækkað viðbúnaðarstig hafi komið fram að the Joint Terrorism Analysis Center, sjálfstæð stofnun sem metur hættustigið, hafi mælt með að það yrði hækkað í kjölfar árásarinnar á mánudaginn. Hún sagði að það væri mat stofnunarinnar að ekki væru aðeins miklar líkur á annarri árás heldur væri hún jafnvel yfirvofandi.

Þetta er í fyrsta sinn í áratug sem viðbúnaðarstigið er fært á efsta stig en það gerðist síðast í júní 2007.