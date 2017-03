Snærós kallar eftir samstöðu gegn börnunum

„Varðandi kvöldið í kvöld: Svala tekur þetta,“ skrifar Snærós Sindadóttir blaðamaður á Fréttablaðinu á Facebook síðu sína í dag, en eins og flestir vita fer úrslitakvöld Söngavkeppni Sjónvarpsins fram í kvöld. Hún varar fólk þó við „barnaatkvæðunum“ en þau geta verið varhugaverð:

„Ég veit að margir hafa áhyggjur af barnaatkvæðunum sem Brink og Nótt taka en þeir taka atkvæði frá nákvæmlega sama hópnum sem þannig deilast niður. Það má ekki vanmeta hvað besta lag keppnarinnar með Daða er líka barnvænt atriði sem mun taka annað eins af krökkunum og svo er lag Hildar víst mjög vinsælt hjá leikskólunum. Þetta er semsagt pínu svona "tonight we dine in hell" stemning. Þjóðin vs. Börnin - og það virðist sem við séum að rústa börnunum með betri strategíu. Það borgar sig samt að vera með augun opin fyrir trójuhestinum þeirra.

P.s. Öll venjuleg heimili leyfa börnum bara að kjósa einu sinni og svo kjósa mamma og pabbi í laumi inní eldhúsi. Ekki vera svikari“