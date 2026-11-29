Kelly Osbourne, tískuhönnuður og dóttir hins látna rokksöngvara Ozzy Osbourne, hefur tjáð sig um skilnaðinn við Sid Wilson, fyrrverandi meðlim Slipknot. Segir hún að sambandið hafi ekki verið heilbrigt.
Breska blaðið The Telegraph greinir frá þessu.
Í mars síðastliðnum var greint frá því að Kelly Osbourne og Sid Wilson hefðu slitið trúlofun sinni. En eins og margir muna fór Wilson á skeljarnar á lokatónleikum Ozzy og Black Sabbath í júlí árið 2025, skömmu áður en Ozzy lést.
Parið hafði verið saman síðan árið 2022 og eiga saman einn son, fjögurra ára gamlan. Þetta voru ekki einu slæmu fréttirnar af Wilson því að í ágúst var tilkynnt um að hann hefði verið rekinn úr Slipknot. En Wilson hafði þeytt skífum fyrir sveitina í meira en kvartöld.
„Ég ákvað að sambandið sem ég var í, þetta var ekki heilbrigt,“ segir Kelly í viðtali við The Telegraph. Vildi hún ekki tjá sig mikið meira um það.
Jack Osbourne, bróðir hennar, hefur sagt að Kelly sé á betri stað eftir skilnaðinn. Þá hefur verið greint frá því að Sid Wilson hafi verið rekinn úr Slipknot vegna hegðunnar sinnar í garð annarra hljómsveitarmeðlima.
Kelly virtist taka undir það í færslu á samfélagsmiðlum sem hún skrifaði eftir brottrekstur hans.
„Drullastu til að vakna og taka einhverja ábyrgð,“ skrifaði hún.