Íslandsferð breska grínistans Alan Carr endaði sem sár vonbrigði. Carr kom til Íslands til að sjá norðurljósin en það fór ekki eins og hann hafði ætlað.
Grínistinn Alan Carr varð að gefast upp á að sjá norðurljósin á Íslandi í nýrri þáttaröð sinni Alan Carr´s Great Big Bucket List. En í þáttunum, sem eru sýndir á streymisveitunni Amazon Prime, ferðast hann um heiminn með öðrum grínistum og framkvæmir athafnir „fötu listum“. Það er eitthvað þeir vilja gera áður en þeir deyja (e: Before you kick the bucket).
Eyðilagði upplifunina
Í einum þættinum ferðast Carr með grínistanum Jack Dee til Íslands til þess að sjá norðurljósin. En sú ferð endaði ekki eins og þeir höfðu áætlað.
Fóru þeir með leiðsögumanni á fjórhjólum á jökul til þess að sleppa við ljósmengun þéttbýlisins. Settust þeir niður, opnuðu kampavínsflösku og biðu eftir norðurljósunum.
„Ég held að ef ég stari nógu lengi þá sjái ég fjólubláan,“ sagði Carr. „Þetta birtist ekki ef þú horfir nógu lengi,“ svaraði Dee.
Rétt eins og með sólmyrkvann mikla í ágúst síðastliðnum þá var það hin alíslenska skýjahula sem eyðilagði upplifunina.
Tærnar fjólubláar
Reyndu þeir að drepa tímann með spurningaleikjum og fróðleik um hversu mörg íslensk orð eru til yfir snjó. Það eru lygilega mörg orð.
„Undir þessum niðurdrepandi himni voru líkur okkar á að sjá norðurljósin að hverfa hraðar en kampavínið í glösunum,“ sagði Carr. „Það er synd að það sé ekki bara hægt að kveikja á þeim,“ sagði Dee. „Það eina sem er fjólublátt eru tærnar á mér,“ sagði Carr.
Nýtt á fötulistann
Ákvað Carr loksins að slútta þessu og breyta fötulistanum. „Ég verð bara að setja á fötulistann minn að sjá aldrei norðurljósin,“ sagði hann.
Íslandsferðin var hins vegar ekki algjör vonbrigði fyrir félagana. Þeir náðu að sjá eldgos á Reykjanesi úr þyrlu og fengu að ganga aftan við foss. Það er alltaf hægt að redda sér á Íslandi.