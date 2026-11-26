Menn eins og við kynna lista yfir vinsælustu jólagjafirnar fyrir unga menn um fimmtugt.
Hvaða jólagjöf á að gefa pabba, afa eða manninum sem segist ekkert vanta? Einar Bárðarson og Baldur Rafn velta því fyrir sér í nýjasta þætti hlaðvarpsins Menn eins og við, þar sem þeir kynna stóra jólagjafalistann 2027. Leiðin að lokavalinu er þó ekki alveg bein
Þátturinn sem beðið hefur verið eftir er kominn í loftið.
Þeir félagar lögðu sérstaka áherslu á að klára jólagjafaþáttinn fyrir Black Friday, svo hlustendur gætu nýtt hugmyndirnar við leit að góðum tilboðum og komið jólagjafakaupunum af stað.
„Það hefur verið mikil vöntun á svona lista. Það er mikið af almennum listum, en hér erum við búnir að setja upp lista fyrir ‘unga menn’ um fimmtugt,“ segir Einar Bárðarson.
Á listanum eru fimmtán gjafahugmyndir sem spanna allt frá snyrtisettum, húðvörum og fatnaði yfir í hljómtæki, ferðatöskur og rafmagnsfjallahjól. Gjafavalið gefur tilefni til ýmissa vangaveltna: Á pakkinn að innihalda eitthvað nytsamlegt, smá dekur eða hlut sem viðtakandinn langar í en myndi seint kaupa sér sjálfur? Og hvað gefur maður eiginlega manninum sem segist þegar eiga allt?
Erlendir listar, íslenskar hugmyndir og persónulegur smekkur
Þeir Einar og Baldur sóttu innblástur víða við undirbúninginn, en létu eigin áhuga og smekk ráða lokavalinu. „Við skoðuðum GQ, Esquire og Smartland og sáum svona það helsta. Það er auðvitað margt sambærilegt á listanum okkar, en það eru hlutir hjá okkur sem hvergi finnast annars staðar og ein línan hefur hvergi verið kynnt áður,“ segir Baldur Rafn.
Þar vísar hann til nýrrar línu frá Heiðursmönnum sem er á leið til Íslands. Meðal þess sem fær að líta dagsins ljós eru derhúfurnar Ríkistjórinn, með lituðu merki, og Sendiherrann, með hvítu merki.
Úrvalið á listanum sýnir líka að gjafir fyrir þennan hóp þurfa ekki allar að vera af sama meiði. Húðvörur og serum fá þar pláss við hlið eldhúshnífa, plötuspilara og rafmagnsfjallahjóls. Ein gjöf getur gert hversdaginn þægilegri, önnur ýtt undir áhugamál og sú þriðja einfaldlega verið eitthvað fallegt sem gaman er að eignast.
Útúrdúrar fylgja með í pakkanum
Þótt verkefnið sé skýrt tekst þeim félögum vitaskuld ekki að halda sig alfarið við jólagjafirnar. Umræðan beygir stundum af leið og dettur meðal annars í álfaklám og annað sem tengist jólunum nákvæmlega ekki neitt.
Þeir finna þó aftur leiðina að gjafalistanum og komast í gegnum öll fimmtán sætin á tiltölulega góðum tíma. Hlustendur fá því bæði hugmyndir að innihaldi jólapakkanna og þá útúrdúra sem fylgja því að setja Einar og Baldur saman fyrir framan hljóðnema.
JRL-settið jólagjöf ársins
Efst á listanum trónir JRL rakvéla- og snyrtisettið, sem þeir félagar útnefna jólagjöf ársins. Þar á eftir koma meðal annars Garmin-heilsuband, AirPods eða Bose-heyrnartól, vaxjakki frá Kölska og weekender-ferðataska.
Listinn rúmar líka derhúfu og pólóbol frá Heiðursmönnum, Rega-plötuspilara, nýjan iPhone, rafmagnsfjallahjól, húðvörur frá Comfort Zone og Skin Regimen, hnífa og hnífastand, Kölska-kaðlapeysu, David Beckham-gleraugu, DJI-ryksuguróbóta og Bose-hátalara.
Markmiðið er að gefa þeim sem standa ráðþrota yfir jólagjafakaupunum nokkrar nýjar hugmyndir — og kannski hjálpa viðtakendum að koma óskalistanum sínum í orð.
„Það er auðvitað bara hægt að gefa fullorðnum manni svo og svo marga náttsloppa,“ segja þeir og hlæja.
Eins og áður ræða þeir félagar allt það sem skiptir nákvæmlega engu máli... en er samt ótrúlega mikilvægt.
Hægt er að hlusta á þáttinn í heild sinni hér: