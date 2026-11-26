Fjórða og síðasta Bókakonfekt ársins fer fram í Bókabúð Forlagsins Fiskislóð 39, í kvöld, fimmtudaginn 26. nóvember kl. 20:00!
Léttar veitingar í boði, bóksala á staðnum og höfundar lesa og árita bækur.
Fram koma:
Sæunn Kjartansdóttir – Margbrotna systir mín
Bergur Ebbi Benediktsson – Öld ímyndunaraflsins
Einar Lövdahl – Aðskotahlutir
Hallgrímur Helgason – Enginn deyr í IKEA
Ása Marin Hafsteinsdóttir – Öruggt skjól á Eskifirði
Jónína Leósdóttir – Algjör Perla
Sigrún - Eldjárn Hreiður egg æðadúnn
Vilhelm Anton Jónsson – Strákurinn með sægrænu augun
Tómas Zoëga – Nornin í eldhúsinu
Gunnar Theodór Eggertsson og Linn Janssen – Matargatið
Viðburður á Facebook.
Misstirðu af fyrri kvöldunum?
Hér má sjá upptöku af fyrsta bókakvöldinu:
Sjá einnig: Þau bjóða upp á fyrsta Bókakonfekt vetrarins
Hér má sjá upptöku af öðru bókakvöldinu:
Sjá einnig: Líf í bókum í Bókakonfekti kvöldsins
Hér má sjá upptöku af þriðja bókakvöldinu:
Sjá einnig: 11 molar í Bókakonfekti kvöldsins