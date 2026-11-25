Kántrýsöngvarinn Brad Paisley heldur tónleika í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 18. júní næstkomandi. Er þetta í annað sinn sem Paisley kemur til landsins en hann hélt tónleika í sama sal í febrúar árið 2024. Tónleikarnir nú verða hins vegar af allt öðrum meiði.
Hinn 54 ára gamli Paisley sem kemur frá Vestur Virgínu í Bandaríkjunum sló fyrst í gegn árið 1999. Hann hefur gefið út tólf stúdíóplötur sem hafa selt í bílförmum og átt fjölmarga slagara sem hafa ratað á vinsældalista vestanhafs.
Þá hefur hann starfað með öðrum kántrýlistamönnum á borð við Dolly Parton, Carrie Underwood, Keith Urban og Alison Krauss. Einnig hefur hann hlotið þrenn Grammy verðlaun.
„Þegar Brad Paisley kom fyrst til Íslands í febrúar 2024 fyllti hann Eldborg af kraftmikilli
kántrítónlist ásamt hljómsveit sinni. Nú, rúmum þremur árum síðar, snýr hann aftur í
sama sal, en að þessu sinni verður upplifunin allt önnur,“ segir í tilkynningu tónleikahaldarns Tónleiks. „Að þessu sinni stendur hann einn á sviðinu með gítarinn sinn og býður upp á órafmagnað og persónulegt tónleikakvöld þar sem nándin við áhorfendur verður í fyrirrúmi.“
Miðasalan hefst á föstudag, 27. nóvember á tix.is og harpa.is. Miðaverð er á bilinu 12.990 til 22.990 krónur.