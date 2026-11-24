Til stendur að opna Burger King aftur á Íslandi, áætlað er að fyrsti staðurinn opni á Bíldshöfða vorið 2027. Svo er áætlað að opna fleiri Burger King-staði á Íslandi á næstu árum.
Burger King var áður á Íslandi frá 2004 til 2008, staðirnir lokuðu stuttu eftir bankahrunið.
Að nýju stöðunum stendur 1954 ehf., að félaginu standa N1 og Skúli Gunnar Sigfússon, kenndur við Subway.
Sjá einnig: Burger King snýr aftur til Íslands
Margir Íslendingar eru spenntir fyrir endurkomu Burger King til Íslands en miðað við athugasemdir eru margir með skoðun á þessum tíðindum.
Davíð nokkur segir einfaldlega:
„YEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSS!!!!!!!“
Jón nokkur segir: „Loksins fær Búllan samkeppni. ekki veitir af miðað við verð á Íslandi,“ segir Jón. „Burger King hér í Noregi er mun ódýrari. Rúmar 1.300 íslenskar krónur fyrir samskonar borgara sem kostar um 3000 íslenskar á Búllunni.“
Margir hafa áhyggjur af verðinu. Guðmundur nokkur óttast að borgararnir verði of dýrir: „Þetta verður of dýrt. Skúli Subway á þetta!“
Óskar nokkur óttast að borgarinn muni kosta 6 þúsund krónur. Carlotta nokkur tekur í svipaðan streng. „Ég kæri mig ekki um að borga okurverð.“
Lárus nokkur veit hvar verðið á borgaranum er sanngjarnt: „Whopper og franskar, plús gos, er á 1.600 kr. á Pattaya.“
Hilmar Jökull trúir varla tíðindunum:
https://t.co/AlDlrJSHD5 Já góðan daginn er 1. apríl? Ekki teasa Glacier svona 🤩
— Hilmar Jökull (@HilmarJokull) November 24, 2026
Skúli nokkur hefur meiri áhyggjur af gæðunum. „Þetta snýst aðallega um að fá alvöru íslenskan hakkaðan borgara en ekki amerískan kæfuborgara. Af tvennu illu hefur samt Burger King verið skárra en McDonalds.“ Michal tekur í svipaðan streng: „Ekki ráða börn sem geta ekki búið til samloku með smjöri heima. Ráðið aðeins kokk sem er búinn að ljúka námi.“ Óskar Steinn hefur áhyggjur af maganum sínum: „Má ég þá frekar biðja um Tempó eða 2guys ... síðast þegar ég borðaði BK þá var ég með magapest í tvo daga, aldrei aftur BK.“ Nafni hans hefur áhyggjur af lýðheilsu þjóðarinnar: „Þá mun fólk fitna, plís ekki koma með þetta.“ Ayoze hefur engan áhuga á Burger King, hann veit hvar hann fær góðan borgara:
„Þeir verða aldrei betri en Aktu taktu!“
Óvenju fáir hafa tjáð sig um málið á X en þar má finna myndband frá nýlegri opnun fyrsta Burger King-staðarins í Serbíu, mögulega gefur þetta vísbendingu um hvernig staðan verður á Bíldshöfða í vor.
🇺🇸🇷🇸 The first Burger King has opened in Serbia. Customers lined up hours before the opening to try the American burgers. The owner of Burger King in Serbia is a Kosovo Albanian. https://t.co/YO0AIWyCSm — kos_data (@kos_data) November 13, 2026
Svo má til gamans geta að andlit Burger King í Frakklandi er enginn annar en fyrrum landsliðsþjálfari þeirra í knattspyrnu karla Didier Deschamps, það er aldrei að vita hvort markaðsdeildin hér á landi fari svipaða leið.
Exclu : Didier Deschamps a trouvé une nouvelle équipe. https://t.co/yFw0YsHUfI
— Burger King France (@BurgerKingFR) November 21, 2026