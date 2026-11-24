Spænskt par sem búið hefur á Íslandi undanfarna þrjá mánuði hefur vakið athygli með frásögnum sínum af lífinu hér á landi.
Þau starfa bæði í heilbrigðisgeiranum og hafa á samfélagsmiðlum sagt frá því sem hefur komið þeim mest á óvart við íslenskt samfélag, vinnumenningu og daglegt líf.
Fjallað er um parið í frétt spænska miðilsins La Razon, en þar kemur fram að sífellt fleiri Spánverjar skoði þann kost að setjast að í öðru landi.
Afslappaðra andrúmsloft
Eitt af því sem parið nefnir er hversu afslappað andrúmsloftið er í Reykjavík samanborið við Barcelona.
„Við búum í miðborg höfuðborgarinnar en hér finnur maður alls ekki fyrir þeirri streitu sem maður upplifir í Barcelona eða nágrenni hennar,“ segja þau.
Þá segja þau reynslu sína af Íslendingum ekki vera í samræmi við þær staðalímyndir sem gjarnan eru uppi um Norðurlandabúa.
„Það er sagt að Norðurlandabúar séu kaldir en það er í raun ekki þannig. Þeir taka mjög vel á móti manni.“
Þau viðurkenna þó að erfiðara geti reynst að eignast nána vini meðal heimamanna.
Veðrið og Costco
Íslensk náttúra hefur heillað parið og þá sérstaklega hversu stutt er að fara út fyrir borgarmörkin til að njóta hennar.
„Í aðeins tíu mínútna akstursfjarlægð frá höfuðborginni blasir við ótrúlegt landslag og maður finnur fyrir algjörum friði.“
Íslenska veðrið hefur hins vegar reynst þeim erfiðara viðureignar.
„Veðrið breytist á fimmtán mínútna fresti og ég veit aldrei í hverju ég á að vera.“
Þá tók það þau nokkurn tíma að venjast vöruúrvalinu í íslenskum matvöruverslunum. Það breyttist þegar þau uppgötvuðu Costco þar sem þau gátu meðal annars nálgast spænskar vörur.
Vinnumenningin kom þeim á óvart
Ýmislegt við íslenskan vinnumarkað hefur einnig komið parinu á óvart. Þar nefna þau meðal annars að á mörgum vinnustöðum sé hægt að taka veikindadaga án þess að framvísa læknisvottorði.
Þá vekur fyrirkomulag vaktaálags athygli þeirra.
„Það er eitt sem kemur okkur á óvart. Eftir klukkan fimm síðdegis fær maður hærri laun.“
Þau hafa einnig tekið eftir afslöppuðu viðhorfi til ýmissa vandamála hér á landi sem þau lýsa á eftirfarandi hátt:
„Maður reddar sér, ekkert stress, ekkert mál, allt mun reddast.“
Þrátt fyrir að margt hafi komið þeim skemmtilega á óvart segja þau að það geti tekið á að hefja nýtt líf í öðru landi.
„Eins og allir vita er það enginn dans á rósum að flytja til annars lands. Það skiptast á skin og skúrir, það þarf að yfirstíga ýmsar hindranir og suma daga veit maður ekki einu sinni hvar maður á heima.“
Söknuðurinn eftir fjölskyldu og vinum sé það erfiðasta.
„Við söknum fjölskyldunnar og vina okkar til margra ára á hverjum einasta degi.“