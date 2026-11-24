Stórstjarnan Jennifer Lopez sætir harðri gagnrýni vegna ummæla sem hún lét falla í viðtali við The New York Times sem birt var síðastliðinn föstudag.
Í viðtalinu segir Lopez að hún hafi átt í erfiðleikum með að fá leikhlutverk í Hollywood vegna þess að hún er ekki hvít. Hún lýsti því hvernig hún hafi neyðst til að ryðja sína eigin braut sem listakona af rómönskum uppruna. Lopez er fædd í Bronx hverfinu í New York, en foreldrar hennar eru bæði fædd í Puerto Rico.
Lopez andmælti þeirri hugmynd að hún fái þúsundir tilboða um leikhlutverk og hélt því fram að Hollywood hafi oft horft framhjá henni vegna uppruna hennar.
„Strax í upphafi ferilsins fékk ég tilboð, en þau voru fá. Ég þurfti í raun að skapa tækifærin fyrir sjálfa mig,“ sagði leikkonan. „Og ástæðan, held ég, er sú að ég var einfaldlega ekki dæmigerð ef ég á að vera hreinskilin hvít leikkona. Skilurðu hvað ég á við? Og staðan er í raun sú sama í dag.“
Nýjasta mynd Lopez er Office Romance (2026), en hún hefur leikið í 44 myndum á 34 árum. Sú fyrsta var Nurses on the Line: The Crash of Flight 7 (1993). Lopez vakti þó fyrst verulega athygli fyrir hlutverk sitt sem söngkonan Selena Quintanilla-Perez í Selena (1997). Á meðal margra þekkta mynda hennar eru Out of Sight (1998), The Wedding Planner (2001) og Maid in Manhattan (2002)..
Í viðtalinu sagði Lopez að Hollywood leiti enn eftir tilteknum eiginleikum þegar leikarar eru valdir í hlutverk, og benti á að óskir kvikmyndaiðnaðarins hafi í gegnum tíðina gert það erfiðara fyrir litaða leikara að fá hlutverk. Lopez viðurkenndi þó að kvikmynda- og sjónvarpsgeirinn hefði náð árangri í að auka fjölbreytileika og fulltrúahlutfall.
„Það er ákveðið eitthvað sem þeir leita eftir, og það er vissulega meiri fjölbreytileiki núna, sem er gott. En vegna þessa þarf maður að skapa sér sinn eigin farveg, að mörgu leyti. Ef mig langar að gera eitthvað, þá bíð ég ekki eftir að einhver bjóði mér það... ég reyni að láta það verða að veruleika, og ef eitthvað annað kemur upp í kjölfarið, þá er það frábært.“
Tomi Lahren, einn af umsjónarmönnum þátta á Fox News, gerði athugasemd við orð Lopez og skrifaði á X: „Haha, já, auðvitað.“ Netstjarnan Oli London benti á mikinn auð Lopez og fjölda kvikmyndahlutverka hennar og skrifaði á X: „J.Lo hefur leikið í 44 kvikmyndum og á 400 milljónir dollara.“ Leikkonan Adrianne Curry-Rhode, sem meðal annars er þekkt úr þáttunum „America’s Next Top Model“, blandaði sér einnig í umræðuna og sagði ummæli Lopez vera „firru á algjörlega nýju stigi.“