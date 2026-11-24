Kanadíska djasssöngkonan og píanóleikarinn Diana Krall heldur tónleika í Eldborgarsal Hörpu mánudaginn 13. september á næsta ári. Tónleikarnir marka upphaf umfangsmikillar tónleikaferðar hennar um Evrópu og Bretland.
Í tilkynningu kemur fram að Krall sé ein þekktasta djasssöngkona heims og hafi á áratugalöngum ferli sínum unnið með mörgum af stærstu nöfnum tónlistarheimsins, þar á meðal Paul McCartney, Barbra Streisand og Tony Bennett.
Hún hefur gefið út fimmtán hljóðversplötur auk hinnar rómuðu tónleikaplötu Live in Paris sem færði henni Grammy-verðlaun. Árið 2018 gaf hún út plötuna Love Is Here to Stay ásamt Tony Bennett þar sem þau fluttu sígild lög eftir George Gershwin.
Krall er þekkt fyrir einkennandi rödd sína, fágaðan píanóleik og persónulega túlkun á sígildum djasslögum og bandarískri dægurtónlist. Spuni skipar stóran sess á tónleikum hennar en á undanförnum árum hefur hún einnig flutt eigin tónsmíðar.
Með henni á sviðinu verða trommuleikarinn Matt Chamberlain og bassaleikarinn Sebastian Steinberg.
Krall hefur komið fram í mörgum virtustu tónleikahúsum heims og á þekktum djasshátíðum. Í maí síðastliðnum kom hún fram við hátíðlega athöfn í Toronto til heiðurs Elton John þegar hann tók við Glenn Gould-verðlaununum.
Að loknum tónleikunum á Íslandi mun Krall meðal annars koma fram í hinum sögufræga Royal Albert Hall í London og L’Olympia í París.