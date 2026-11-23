Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Unnur Borg vitnar í gellu á OTO sem sagði: „Ég held það sé gat á kjólnum þínum“
Birgitta Líf elskar New York-borg
Svala sat fyrir
Brynhildur Gunnlaugs varpar ljósi á hvernig hún náði bíkínímyndinni frægu í sumar
Sunneva Einars djammaði í París
Ásdís María með fallega lífsmöntru: „Á hverjum morgni þá tek ég upplýsta ákvörðun um að verða betri manneskja en ég var í gær, það virkar á hverjum morgni.“
Sigurbjörg Birta fór í gelluferð
Halla forseti heimsótti Fellaskóla
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór: „Ég lofa að þetta er ekki gömul mynd – bara ný klipping í sama gamla uppáhaldsbolnum.“
Sigga Ósk tók þátt í Ungfrú Alheimi í Puerto Rico
Móeiður átti góða viku
Selma Soffía: „Við konur þurfum ekki að vera í keppni, það er bara til ein þú og það er svo geggjað - það er nóg pláss og tækifæri fyrir okkur allar.“
Patrekur Jamie: „Tók mér smá frí frá GTA VI til að halda event. Vona að Lucia hætti ekki með mér.“
Kjartan Logi með hressan brandara um jólin sem komu snemma í ár