Leikkonan Elizabeth Hurley fær það óþvegið frá netverjum vegna klæðaburðar síns í brúðkaupi stjúpdóttur sinnar, söngkonunnar Miley Cyrus.
Elizabeth er í sambandi með föður Miley, kántrísöngvaranum Billy Ray Cyrus.
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Miley og Maxx Morando giftust á sunnudaginn við fallega athöfn. Allir gestir klæddust svörtu og fylgdi Elizabet reglum, en mörgum netverjum þótti kjóllinn sem hún valdi heldur óviðeigandi. Kjóllinn var svartur en gegnsær yfir kviðinn, fleginn og með hárri klauf öðrum megin.
Daily Mail greinir frá málinu og birtir nokkrar myndir af stjörnunni ásamt athugasemdum umræddra netverja.
„Mjög óviðeigandi kjóll,“ sagði einn.
„Þessi kjóll er alls ekki viðeigandi fyrir brúðkaup, hún lítur illa út,“ sagði annar.