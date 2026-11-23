Poppstjarnan Britney Spears tjáir sig opinskátt um óöryggi varðandi líkama sinn í nýrri færslu á samfélagsmiðlum. Sagði hún fylgjendum sínum á Instagram að fyrrverandi kærastar hennar hefðu hvatt hana til að fara í „hárígræðslu“ til að hylja eða minnka ennið á sér.
Á laugardaginn, 21. nóvember, birti Britney (44) myndskeið á Instagram þar sem hún virðist vera um borð í einkaþotu. Með færslunni fylgdi beinskeyttur texti þar sem hún gagnrýnir fyrrverandi maka sína.
„Ég er með virkilega stórt enni!!“ skrifaði Britney „Allir menn sem ég hef verið með hafa sagt mér að fara í aðgerð og láta græða í hár svo ennið á mér sé ekki svona stórt... Af hverju eru karlmenn svona mikil fífl? ...Ég bara spyr.“ Hún lauk færslunni á heimspekilegum nótum og bætti við: „P.s. ég er bara að bulla, við deyjum jú öll að lokum!!!“
Á þeim tæpu þremur áratugum sem hún hefur verið í sviðsljósinu hefur Spears átt í nokkrum samböndum sem vakið hafa mikla athygli. Þar má nefna poppstjörnuna Justin Timberlake, fyrrverandi eiginmennina Jason Alexander og Kevin Federline, sem hún á tvo syni með, og Sam Asghari.
Biður fjölskyldu sína afsökunar
Síðar á laugardag birti Britney nýja færslu á Instagram þar sem hún var mun tilfinningaþrungnari og baðst afsökunar á því að hafa dregið fram gömul mál sem tengdust tilteknum fjölskyldumeðlimum, sem hún nafngreindi ekki.
„Ég er svo lánsöm að eiga svona dásamlega fjölskyldu. Mér þykir það mjög leitt að hafa rifjað upp gamla hluti, en ég gerði það líklega vegna þess að ég áttaði mig á því að ég þyrfti að vernda hjarta mitt.“
Britney útskýrði að tilfinningar hennar ættu rætur að rekja til þess hversu heitt henni er annt um fólkið sitt, og viðurkenndi: „Svona elska ég; þegar ég elska einhvern, þá elska ég hann virkilega heitt. Þrjóskan í mér er barnaleg og vandræðaleg. Hvað varðar fortíðina, ég er jú bara mannleg, og það gæti í raun verið eitthvað til í því sem ég sagði, sé litið á málið út frá sálfræðilegu sjónarhorni. Hvernig sem á það er litið bið ég fjölskyldu mína afsökunar á því að hafa rifjað þessar minningar upp. Ég hef í raun aldrei rætt þetta við þau augliti til auglitis. Sannleikurinn er sá að... mig sakna þeirra bara svo ótrúlega mikið!!! Og ég biðst innilega afsökunar!!!“
Afsökunarbeiðnin kemur í kjölfar áralangrar opinberrar spennu milli Britney og ættingja hennar, einkum föður hennar, Jamie Spears, og móður, Lynne Spears, sem stafaði af 13 ára forræðistíma hennar, sem lauk árið 2021.
Þó að heimildarmenn hafi áður bent á að Britney og móðir hennar hafi upplifað „hæðir og lægðir“ í sambandi þeirra á meðan þær reyndu hægt og rólega að endurbyggja tengsl sín, hefur Britney einnig tekið sýnileg skref til að tengjast aftur unglingssonum sínum eftir tímabil aðskilnaðar.