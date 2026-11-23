Myndband áhrifavaldsins Sunnevu Einarsdóttur varð alveg svakalega „viral“, eins og það er kallað á samfélagsmiðlum en það hefur fengið tæplega þrjár milljónir áhorfa og yfir 322 þúsund manns hafa líkað við það.
Í myndbandinu er Sunneva að yfirgefa íshelli á Langjökli og skrifar með: „Á leið út að borða með vinkonum þínum en þú býrð á Íslandi“ og „leigubíllinn okkar er kominn.“
Myndbandið virðist rugla aðeins í netverjum sem eru ekki búsettir hérlendis. „Er ekki Ísland grænt og Grænland með snjóinn?“ sagði einn netverji á ensku og hafa yfir 41 þúsund manns tekið undir með því að líka við athugasemdina.
Sumir virðast halda að Sunneva sé að yfirgefa heimili sitt. „Ég myndi aldrei fara út,“ sagði einn.
Annar veltir fyrir sér útliti áhrifavaldsins. „Hvernig ertu tönuð?“
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