Fegurðardrottningin og söngkonan Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, betur þekkt sem Sigga Ózk, var glæsileg á fyrra undanúrslitakvöldi Ungfrú alheims í gærkvöldi. Hún klæddist kjól frá móður sinni
Annað kvöld verða úrslit og fær þá Sigga að vita hvort hún hafi komist áfram, en aðeins 30 keppendur komast í úrslit.
Keppnin fer fram í Púertó Ríkó í ár og keppa 116 konur um titilinn. Þetta er heljarinnar ferli. Fyrsta keppniskvöldið var á laugardaginn og sýndu fegurðardísirnar þjóðbúninga. Í gær var atriði með sundfötum og síðkjólum og svo, eins og fyrr segir, verða úrslit annað kvöld.
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Sigga klæddist rauðum kjól í eigu móður sinnar í gærmorgun og birti fallega mynd af sér sem barni í kjólnum.
„Mig dreymdi um að vera prinsessa þegar ég klæddist kjólunum hennar mömmu, og nú hefur það ræst,“ sagði fegurðardrottningin.
Sigga var stórglæsileg í þjóðbúningnum á laugardagskvöldið, sjáðu myndbandið hér að neðan.
Við óskum Siggu góðs gengis á morgun!
Sigga var gestur í Fókus, viðtalsþætti DV, í byrjun árs. Fylgdu Siggu Ózk á Instagram og TikTok. Hlustaðu á tónlistina hennar á Spotify.