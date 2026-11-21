Nú þegar staðfest hefur verið að Robert Pattinson taki við hlutverki James Bond af Daniel Craig er ekki úr vegi að rifja upp rúmlega sex áratuga sögu frægasta leyniþjónustumanns kvikmyndanna.
Brian Viner, kvikmyndagagnrýnandi breska blaðsins Daily Mail, hefur horft á allar 25 opinberu James Bond-myndirnar og tekið saman lista þar sem hann raðar þeim frá þeirri bestu til þeirrar verstu.
Viner er ekki í neinum vafa um hvaða mynd á skilið efsta sætið. Á hinum enda listans er hins vegar mynd með Roger Moore í aðalhlutverki sem Viner hefur litlar mætur á.
Connery á toppnum
Að mati Viners er Goldfinger frá árinu 1964 besta James Bond-mynd allra tíma. Þar fer Sean Connery með hlutverk njósnarans í þriðja sinn og þykir gagnrýnandanum nánast allt ganga upp.
Hann bendir meðal annars á illmennið Auric Goldfinger, hinn ógleymanlega Oddjob, Aston Martin DB5-bifreið Bond og titillag Shirley Bassey. Þá telur hann Connery hafa verið besta Bond-leikarann.
Í öðru sæti er From Russia with Love frá 1963, einnig með Connery í aðalhlutverki. Viner segir marga harða Bond-aðdáendur telja hana þá bestu í allri seríunni og tekur sérstaklega fyrir eftirminnileg átök Bond við leigumorðingjann Red Grant.
Þriðja sætið skipar Skyfall frá 2012, með Daniel Craig í hlutverki Bond. Viner telur hana bestu Bond-mynd 21. aldarinnar og hrósar sérstaklega Javier Bardem fyrir túlkun hans á illmenninu Raoul Silva. Þá segir hann leikstjórann Sam Mendes hafa blásið nýju lífi í kvikmyndaseríuna.
Hefði betur haldið sig á jörðinni
Á hinum enda listans er Moonraker frá 1979, þar sem Roger Moore fer með hlutverk Bond.
Viner er afar ósáttur við þá ákvörðun að senda njósnarann út í geim. Hann telur söguþráðinn fáránlegan og áhættuatriðin minna helst á trúðslæti. Myndin hafi auk þess verið gríðarlega dýr í framleiðslu, eða meira en tvöfalt dýrari en forveri hennar, The Spy Who Loved Me.
Hann viðurkennir þó að myndin eigi sína spretti, meðal annars í persónu illmennisins Hugo Drax, auðjöfurs sem dreymir um að leggja geiminn undir sig.
Nýr Bond tekur við
Það verða tímamót í sögu James Bond þegar Robert Pattinson tekur við hlutverkinu. Amazon MGM Studios staðfesti ráðningu hans í vikunni og verður hann sjöundi leikarinn til að túlka Bond í opinberu kvikmyndaseríunni.
Hér fyrir neðan má sjá röðun Viners á öllum 25 myndunum.
Listinn í heild – frá bestu til verstu
- Goldfinger (1964) – Sean Connery
- From Russia with Love (1963) – Sean Connery
- Skyfall (2012) – Daniel Craig
- On Her Majesty's Secret Service (1969) – George Lazenby
- Live and Let Die (1973) – Roger Moore
- Casino Royale (2006) – Daniel Craig
- Dr. No (1962) – Sean Connery
- You Only Live Twice (1967) – Sean Connery
- No Time to Die (2021) – Daniel Craig
- Thunderball (1965) – Sean Connery
- The Spy Who Loved Me (1977) – Roger Moore
- The Living Daylights (1987) – Timothy Dalton
- Quantum of Solace (2008) – Daniel Craig
- GoldenEye (1995) – Pierce Brosnan
- Octopussy (1983) – Roger Moore
- Spectre (2015) – Daniel Craig
- Tomorrow Never Dies (1997) – Pierce Brosnan
- Licence to Kill (1989) – Timothy Dalton
- For Your Eyes Only (1981) – Roger Moore
- Diamonds Are Forever (1971) – Sean Connery
- The Man with the Golden Gun (1974) – Roger Moore
- A View to a Kill (1985) – Roger Moore
- The World Is Not Enough (1999) – Pierce Brosnan
- Die Another Day (2002) – Pierce Brosnan
- Moonraker (1979) – Roger Moore