Það tekur að meðaltali 2 klukkustundir og 3 mínutur að hlaða niður tölvuleiknum GTA VI á Íslandi. Í sjö löndum er niðurhalið hraðara.
Þetta kemur fram í nýrri úttekt Speedgeo sem mælir hraða Internetsins á milli landa. Ísland er í 8. sæti á heimsvísu með hraðann 227.9 Mb/s (mebæt á sekúndu).
Leikjaþyrstir netverjar í Lúxemborg eru þeir langheppnustu í heimi. Þar tekur aðeins 53 mínútur að hlaða leiknum niður og er hraðinn um tvöfaldur þess lands sem kemur á eftir, það er Spánar þar sem það tekur 1 klukkutíma og 43 mínútur að hlaða hinum eftirsótta GTA VI niður á leikjatölvuna.
Önnur lönd sem eru með hraðara niðurhal en Ísland eru Síle, Frakkland, Perú, Írland og Portúgal.
Í Bandaríkjunum tekur niðurhalið 2 tíma og 17 mínútur, í Bretlandi 2 tíma og 28 mínútur, í Danmörku heila 3 tíma og 5 mínútur og í Noregi 4 tíma og 1 mínútu. Meðaltal heimsins er 3 tímar og 49 mínútur.
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Almennt séð er nethraðinn minni í þróunarlöndum og löndum þar sem stríð geisa eða hafa geisað á undanförnum árum og skemmt innviði.
Lengstur er niðurhalstíminn í Sýrlandi. Þar er nethraðinn aðeins 7,6 Mb/s og því tekur 61 klukkutíma og 24 mínútur að hlaða GTA VI niður. Hraðinn er litlu meiri í löndum eins og Kúbu, Afganistan, Jemen og Líbíu.