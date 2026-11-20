Síðastliðið mánudagskvöld var veitt við athöfn í Konunglegu bresku óperunni í London viðurkenning fyrir hönnun Baugs Bjólfs, útsýnispalls við Seyðisfjörð. Verkefnið hlaut hin virtu Deezen-verðlaun fyrir árið 2026, sem smáverkefni ársins. Hlaut verkefnið bæði viðurkenningu dómnefndar og varð hlutskarpast í atkvæðagreiðslu gesta.
Alls voru 4.300 verkefni frá 91 landi með í keppninni.
Höfundar Baugs Bjólfs eru Arkibygg arkitektar & ESJA Architecture. Mannvirkið var hannað og byggt fyrir sveitarfélagið Múlaþing á árunum 2024-2025.
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