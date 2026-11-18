Þriðja Bókakonfekt Forlagsins af fjórum fer fran í Bókabúð Forlagsins Fiskislóð 39, í kvöld, fimmtudaginn 19. nóvember kl. 20:00.
Léttar veitingar í boði, bóksala á staðnum og höfundar lesa og árita bækur.
Fram koma:
Vilborg Davíðsdóttir - Vetrarbókin
Jón Atli Jónasson - Dauðinn er bara myrkur
Ævar Þór Benediktsson - Teiknimyndaránið
Margrét Höskuldsdóttir - Eldur í öskunni leynist
Arndís Þórarinsdóttir - Babb
Bjarni Fritzson - Jólaræninginn og Ronaldo eða Messi
Satu Ramö - Jakob
Heiða Vigdís - Í Hæfilegu magni
Matthildur Yrsa og Þórunn Rakel - Síðasti dagurinn
Jakub Stachowiak - Meðan borgin blánar
Vilhjálmur Pétursson - Harðindi
Viðburður á Facebook.
Misstirðu af fyrri kvöldunum?
Hér má sjá upptöku af fyrsta bókakvöldinu:
Sjá einnig: Þau bjóða upp á fyrsta Bókakonfekt vetrarins
Hér má sjá upptöku af öðru bókakvöldinu:
Sjá einnig: Líf í bókum í Bókakonfekti kvöldsins