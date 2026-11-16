Næsti James Bond afhjúpaður - „Draumur að rætast“

Leikarinn Robert Pattinson, sem er hvað frægastur fyrir að hafa leikið vampíruna Edward í Twilight-þríleiknum og ofurhetjuna Batman í samnefndri kvikmynd, mun nú taka að sér hlutverk njósnara hennar hátignar, James Bond. Frá þessu greinir BBC.
Pattinson segir þetta gífurlegan heiður og þakkar Amazon MGM studios fyrir þennan mikla heiður.
„Að það sé draumur að rætast með þessu hlutverki er vægt til orða tekið. Ég gæti ekki verið spenntari fyrir þessu samstarfi og vinnunni sem er fram undan með þessu frábæra teymi.“
Leikstjóri næstu kvikmyndarinnar um njósnarann fræga, sjálfan 007, er Denis Villeneuve en hann segist þakklátur öllum þeim leikurum sem sýndu hlutverkinu áhuga.
„Við erum umkringd gífurlegum hæfileikum, en það getur bara verið einn 007. Ég er himinlifandi að fá að bjóða Robert Pattonson velkominn sem næsta James Bond. Hann býr yfir tímalausri sál 007 og færir með sér algjörlega nýjan anda. Ég get ekki beðið eftir að hefjast handa.“
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