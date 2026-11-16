Ragnhildur Þórðardóttir, betur þekkt sem Ragga Nagli, segir að það séu meiri líkur á að þú missir tökin af mataræðinu ef þú ert sífellt að banna þér hluti. Hún útskýrir málið í nýjum pistli á Facebook, en pistlar hennar um heilsu á mannamáli hafa notið mikilla vinsælda um árabil.
Ragnhildur er sálfræðingur með áherslu á heilsusálfræði og lærður einkaþjálfari.
Flestir kannast við hugarfarið „fokkitt“ og „skítt með það“ þegar kemur að mataræði.
Ragnhildur tekur dæmi: „Ohh, hvort sem er búin að klúðra deginum. Fokkitt, held bara áfram að sukka og byrja aftur á morgun.“
Ragnhildur segir þetta viðmót banka upp á bara á ákveðnum tímum. „Þegar rökhugsunin og viljastyrkurinn eru á núllpunkti,“ segir hún.
„Eftir ömurlegan dag í vinnunni „áttu fjandakornið skilið“ súkkulaði. Standandi fyrir framan skápinn rennur niður heil plata af Konsúm og Dórítós poki.“
Hún segir „fokkitt“ mæta yfirleitt á svæðið:
- Eftir vinnu á föstudögum
- Klukkan tíu á kvöldin
- Í fríi í útlöndum
- Í sumarbústaðnum
- Í föstudagskaffinu í vinnunni
- Í fermingarveislu, brúðkaupum, saumaklúbbnum, spilakvöldum
- Á sunnudögum eftir sukkhelgi
„Fokkitt mætir bara hjá þeim sem hafa verið að halda sér frá öllu sem heitir sykur, hveiti og fita, eins og smábarn í pissuspreng [...] En ef við erum alltaf slök eins og hippi í Kaliforníu gagnvart öllum mat þá þarf Fokkitt aldrei að mæta á þröskuldinn. Hvort sem það er mánudagur eða laugardagur. Hvort sem það er desember eða mars.
Því þú segir oftar JÁ en NEI.
Já, veistu, ég væri til í einn mola.
Já takk, ég fæ mér eina litla sneið.“
Ragnhildur segir að þegar enginn matur er á bannlista þá missi hann valdið yfir þér. „Hann er alltaf í boði. Þú normalíserar það sem áður var spennandi og forboðið,“ segir hún og bætir við að jafnvægi allt árið sé lykillinn.
„Taktu bita af alls konar. Ekki troða þig út af neinu.“