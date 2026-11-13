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Fókus

Uppáhalds drykkur Sunnevu í veikindunum: „Þetta hljómar ógeðslega, en þetta er ógeðslega gott“

Fókus
Föstudaginn 13. nóvember 2026 12:32
Sunneva Einarsdóttir. Mynd/Instagram

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsdrottningin Sunneva Einarsdóttir segir kaffi ekki lengur málið og er komin með nýtt æði sem hefur verið í uppáhaldi hjá henni undanfarna daga, en Sunneva hefur legið í veikindum í vikunni.

„Það er te, earl grey, hversu boring er ég. Feit skeið af hunangi, mjög feit skeið,“ segir Sunneva.

Eftir að vatninu er bætt út í bíður hún í fimm mínútur. „Svo set ég mjólk. Þetta hljómar ógeðslega en þetta er ógeðslega gott.“

Skjáskot/Instagram

Sunneva birti myndband af sér útbúa drykkinn í Story og spurði: „Er ég hundrað ára eða er ég bara bresk?“

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