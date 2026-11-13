Lýsir óvenjulegri vikulegri athöfn sem hjálpaði henni að komast í gegnum skilnað og erfitt tímabil

Leikkonan Malin Akerman skildi við fyrri eiginmann sinn stuttu eftir að þau eignuðust soninn Sebastian. Akerman hefur opnað sig um endalok hjónabandsins og viðurkennt að það hafi tekið verulega á.
Akerman, sem er þekktust fyrir leik sinn í 27 Dresses, The Hunting Wives, Watchmen og The Proposal, giftist Roberto Zincone árið 2007. Þau skildu árið 2013 og var skilnaðurinn frágenginn ári síðar. Þau skildu á sama tíma og þau eignuðust soninn, Sebastian, sem nú er 13 ára.
Akerman hitti nýlega Alex Cooper í hlaðvarpinu Call Her Daddy þar sem leikkonan var spurð út í sambandslok hennar við Zincone og það að verða mamma á svipuðum tíma.
Cooper, sem nýlega varð mamma sjálf, spurði: „Hvernig tókst þér að takast á við lok hjónabands og að verða móðir á svipuðum tíma?“
„Það var mikið,“ svaraði Akerman. „Var það erfitt? Já, að vera að ganga í gegnum skilnað, ég var rétt að byrja aftur í vinnunni, ég var núna að taka son minn með mér í vinnuna. Sem betur fer var ég að framleiða þáttinn sem ég lék í, svo skrifstofan mín breyttist í barnaherbergi. Það fegursta var að ég gat haft hann hjá mér á hverjum degi. Það var yndislegt.“
Hún viðurkenndi síðan að það hefði verið „mjög erfitt að syrgja sambandsslit , gera gamanþátt, stíga inn í móðurhlutverkið, vera vakandi alla nóttina að gefa syni sínum að borða og svo fara í vinnuna“ allt á sama tíma.
Besta vinkona hennar flutti inn til hennar um tíma tveimur mánuðum eftir að hún skildi við Zincone og Akerman sagði að þær hefðu „skemmt sér konunglega“.
Akerman deilir vikulegri athöfn sem hjálpaði henni virkilega á þessum erfiða tíma í lífi hennar.
„Á hverjum sunnudegi var ég með neonskilti og þar stóð Sebby Sunday, sonur minn heitir Sebastian, og það varð að Sebby Sundays því á hverjum sunnudegi bauð ég öllum foreldrum, öllum vinum mínum og þeim sem ekki voru foreldrar að koma í heimsókn, hanga við sundlaugina, fá sér rósavín, krakkarnir eru að ráfa um, þetta er frábært.“
„Látum krakkana í rúmið, tónlistin var sett á, diskóboltinn fór í gang og við dönsuðum alla nóttina.“
Akerman bætti við að þau hefðu „dansað burt vandamálin okkar“ og kallað þetta „lyfjameðferð“. „Það var eins og að fagna því góða í lífinu og sjá samfélagið sem ég hafði í stað þess að sjá tapið,“ hélt hún áfram.
Þessi sunnudagssiður varði í tvö ár, sagði Akerman, áður en hún fór í „uppgjörsár“ og gerði hluti eins og byrja að stunda hugleiðslu og meðferð.
Hún giftist breska leikaranum Jack Donnelly árið 2018.